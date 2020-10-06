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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تلقي طلبات الترشح لانتخابات الصحفيين بالإسكندرية لليوم الرابع

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:33 م
انتخابات الصحفيين
انتخابات الصحفيين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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تواصل لجنة تلقي طلبات الترشح في انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية، لليوم الرابع على التوالي، بحضور السيد سعيد، عضو المجلس، ومحمد محمود، عضو الجمعية العمومية، وهدى الساعاتى، عضو المجلس، عملها في استقبال المرشحين على مقعد رئيس النقابة الفرعية و3 من أعضاء مجلسها بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

وتقدم حتى الآن للترشح على منصب النقيب، عمرو حافظ، صحفي بجريدة الجمهورية، وفكري عبد السلام، صحفي بجريدة الأهرام، فيما تقدم على منصب عضو مجلس نقابة الصحفيين، كلا من شوكت سعد، وفهمى سيد أحمد، وبسمة الشريف، وعصام صبرى، وهاني العوضي، وعزت السمرى، وحسن أبو شقرة، وطارق الفرماوى، وأميرة فتحي.

يذكر أن تلقى الطلبات مستمر وحتى ظهر يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري، على أن تعلن في نفس اليوم أسماء المتقدمين للترشح وكشوف أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية الذين لهم حق التصويت.

ومن المقرر أن يوم السبت 10 أكتوبر بدء تلقى الطعون والتنازلات عن الترشح يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا ولمدة 5 أيام عمل تنتهي في 12 ظهرًا الأربعاء 14 أكتوبر، وسيتم الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين والناخبين يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، وبعد الفصل في الطعون واستبعاد المتنازلين.

وأن انتخابات نقابة الصحفيين بالإسكندرية ستجرى يوم الخميس 29 أكتوبر، وفي حالة الإعادة على منصب رئيس النقابة الفرعية، يتم الاقتراع في نفس اليوم بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وأما في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تجرى الإعادة لرئيس النقابة والأعضاء يوم الخميس 12 نوفمبر المقبل.

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