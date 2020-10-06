الكرملين: ندرس تصريحات الأسد حول نقل أردوغان مرتزقة إلى «كاراباخ»

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يدرس بعناية تصريحات الرئيس السوري، بشار الأسد، حول نقل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مرتزقة سوريين إلى «كاراباخ».تأتي تصريحات الكرملين تعليقا على تأكيد الرئيس السوري نقل الرئيس التركي مقاتلين من سوريا إلى منطقة كاراباخ للمشاركة في الأعمال القتالية هناك، وفقا لموقع «لبنان 24».واتهم الرئيس السوري، في المقابلة مع وكالة الإعلام الروسية، الرئيس التركي بدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في كاراباخ.وتتبادل كل من أذربيجان وأرمينيا التهم بإشراك مرتزقة من دول الشرق الأوسط في القتال الذي تشهده منطقة كاراباخ المتنازع عليها.