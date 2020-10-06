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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 200 كيلو طحينة مجهولة المصدر بمصنع لتصنيع الزيوت بالشرقية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:37 م
طحينة
طحينة
سارة الوردانى
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نفذت إدارة تموين العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حملة رقابية وتفتيشية برئاسة أحمد إبراهيم، مدير الإدارة على المصانع، والمخابز، ومحال الجزارة، وأصحاب الأنشطة التجارية، المختلفة، وتم ضبط مخالفات وتحرير محاضر ضد أصحابها.

وتم تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع الزيوت والطحينة بالمنطقة الصناعية "C1"، وذلك لوجود طحينة مجهولة المصدر بالمصنع، وتم التحفظ على كمية تقدر بـ200 كيلو طحينة من إنتاج المصنع على ذمة المحضر، وتحرير تقرير مخالفة نقص وزن بأحد المخابز لوجود نقص في وزن الخبز بمقدار 15 جراما في الرغيف، وتحرير محضر جنح ضد أحد الجزارين بالمدينة لقيامه بالذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على لحوم بقري على ذمة المحضر.

كما تم تحرير 2 محضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بالأنشطة التجارية، طبقا للقرار 330 لسنة 2017، وتحرير عدد 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

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