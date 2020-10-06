استقرار أسعار الخضروات والفواكه بمنافذ التموين والمجمعات
الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 12:50 م
نرمين محمود الدهانطباعة
تواصل شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك، حيث شهدت أسعار الخضروات استقرارًا على مدار الأيام الماضية.
وينشر الدستور قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، ومنافذ التموين:
- الطماطم 3 جنيهات للكيلو.
- البطاطس بـ4.5 جنيه.
- البصل بـ 4.5 جنيه.
- الكوسة 8.5 جنيه للكيلو.
- الجزر 8.5 جنيه.
- الخيار 8.5 جنيه.
-الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو.
- الفلفل الرومى بـ8 جنيهات للكيلو.
- الفلفل البلدى بـ7 جنيهات.
- الليمون بـ6 جنيهات.
- الباميا الخضراء بـ 20 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ21 جنيها.
- تفاح أمريكي بـ 37 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10 جنيهات.
- بطيخ بـ5.5 جنيه.
- الموز المستورد بـ25 جنيها.
- العنب بـ15 جنيها.
وينشر الدستور قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، ومنافذ التموين:
- الطماطم 3 جنيهات للكيلو.
- البطاطس بـ4.5 جنيه.
- البصل بـ 4.5 جنيه.
- الكوسة 8.5 جنيه للكيلو.
- الجزر 8.5 جنيه.
- الخيار 8.5 جنيه.
-الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو.
- الفلفل الرومى بـ8 جنيهات للكيلو.
- الفلفل البلدى بـ7 جنيهات.
- الليمون بـ6 جنيهات.
- الباميا الخضراء بـ 20 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ21 جنيها.
- تفاح أمريكي بـ 37 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10 جنيهات.
- بطيخ بـ5.5 جنيه.
- الموز المستورد بـ25 جنيها.
- العنب بـ15 جنيها.