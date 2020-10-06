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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خالد الطوخي يهنئ القوات المسلحة والشعب المصري بانتصارات أكتوبر

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:25 ص
خالد الطوخي
خالد الطوخي
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في إطار احتفالات مصر بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حرص خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على تقديم التهنئة للشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي ورجال القوات المسلحة قادة وضباط وجنودا بهذه المناسبة العزيزة والغالية على قلب كل مصري.

واللافت للنظر أن التهنئة التي قدمها الطوخي باسم جموع العاملين بالجامعة بداية من رئيسها وعمداء الكليات والطلاب والإداريين تضمنت توجيه التحية والتقدير والاحترام إلى قواتنا المسلحة الباسلة على جهودها المكثفة من أجل حماية ركائز الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الإستراتيجية وعرفانًا بدورها الرائد الذي لا يمكن تجابهه بأي حال من الأحوال وعلى وجه الخصوص ما تقوم به في مكافحة الإرهاب وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

ولفت الطوخي في تهنئته إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة أعادت الاعتبار للعسكرية المصرية وضربت أروع مثل للجندي المصري في الوطنية والفداء من أجل حماية تراب الوطن كما أعادت انتصارات أكتوبر للأمة العربية كرامتها أمام العالم.

وفي ختام التهنئة وجه الطوخي رسالة إلى الشباب بضرورة استلهام "روح أكتوبر" من أجل النهوض بالمجتمع والمشاركة بشكل إيجابي في عمليات التنمية الشاملة التى يشهدها المجتمع الآن في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بانتصارات أكتوبر يبعث فى النفس الشعور بالانتماء للوطن.

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