39 مستوطنًا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم 39 مستوطنًا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وقاموا باقتحام المسجد على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، حيث كانت جماعات متطرفة قد دعت لتكثيف اقتحام الأقصى؛ بالتزامن مع حلول الأعياد اليهودية.