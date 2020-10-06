الفحوصات الطبية أثبتت عدم إصابة المستشار النمساوي بكورونا

أثبتت نتائج الفحوصات الطبية عدم إصابة المستشار النمساوي سباستيان كورتس وأعضاء الحكومة بفيروس كورونا المستجد.وقالت مصادر- في المستشارية النمساوية، اليوم الثلاثاء- إن إصابة أحد مساعدي المستشار أمس تطلبت إجراء جميع أعضاء الحكومة لاختبار فحص كورونا، مضيفة أن المستشار كورتس سيستأنف عمله بشكل طبيعي اعتبارًا من غد الأربعاء، ولكن أغلب المواعيد والمقابلات ستكون عبر الهاتف والفيديو.وأشارت المصادر إلى أن وزيرة الاقتصاد مارجريت شرامبوك ووزير البيئة ليونور جويسلر فقط من أعضاء الحكومة اللتين لم يجريا الاختبار؛ بسبب عدم صلتهم بالموظف المصاب ومع ذلك سيقومان بإجراء الاختبار في وقت لاحق كإجراء احترازي.وذكرت المصادر أن جميع الموظفين المقربين من الموظف المصاب أجروا اختبارات عاجلة وقد عرضت النتائج على ممثلي وسائل الإعلام.يشار إلى أن المستشار سباستيان كورتس ونائبه فيرنر كوجلر قاما بإلغاء مؤتمر صحفي مشترك أمس بعد علمهما بنتائج فحوصات الموظف، كما علق وزير المالية جيرنوت بلوميل مرشح حزب الشعب النمساوي لانتخابات بلدية فيينا الأحد المقبل مواعيد حملته الانتخابية.