رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الإسكان» تكشف حقيقة استدعاء مواطنين لإنهاء تعاقدات الوحدات وتغريمهم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
مى عبدالحميد
مى عبدالحميد
طباعة
نفى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما تردد خلال الآونة الأخيرة بين صفوف المواطنين وعبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الصندوق بإرسال خطابات للمواطنين تطالبهم بالحضور إلى مقر الصندوق، لإنهاء التعاقد على الوحدات المخصصة لهم وتغريمهم 20 ألف جنيه.

وأكدت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه المعلومات كاذبة وغير صحيحة بالمرة، ولم يصدر عن الصندوق أي خطابات أو مراسلات رسمية موجهة إلى المواطنين خلال الفترة الأخيرة، ولا نية لأخذ هذا الإجراء مستقبلًا، مشيرة إلى أن الصندوق يمتلك قنوات اتصال متعددة يمكن أن يتوجه من خلالها لمخاطبة الجمهور، ولا يوجد من ضمنها إرسال خطابات رسمية إلى الجمهور.

وأوضحت "عبدالحميد" أن هناك 15 مركزًا لخدمة العملاء يمكن من خلالها مخاطبة العملاء وهي (15 مايو، السادات، الشروق، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، الصالحية الجديدة، العبور، الوادى الجديد، بنى سويف (إدارة التسكين)، أسوان الجديدة، العاشر من رمضان، بنى سويف الجديدة، محافظة كفرالشيخ، بورسعيد، محافظة المنيا).

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن مراكز Call Center يمكن للعملاء التواصل معها عبر 4 خطوط ساخنة بأرقام «1188- 5999 - 5777 - 09007117»، وخدمة الرسائل القصيرة والتي يمكن التواصل معها عبر رقم 1124، والموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويمكن الوصول إليه عبر رابط SHMFF.gov.eg، أو رابط cservices.shmff.gov.eg، أو عبر الصفحات الرسمية للصندوق على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن الوصول إليها عبر رابط فيسبوك www.facebook.comSHMFFEG، ورابط يوتيوب www.youtube.comcshmffeg.

وقالت مى عبدالحميد: يهيب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، وضرورة التوجه إلى قنوات الاتصال الرسمية فور تعرضهم لأوضاع مشابهة، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يروج وينشر هذه الخطابات.

موضوعات متعلقة

السيسي: نجدد العهد على صون كرامة هذا الوطن

نتيجة امتحانات القبول في مدارس المتفوقين 2020 STEAM

ريهانا تهين الدين الإسلامي في عرض أزيائها الأخير (صور وفيديو)

موعد استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020

الصور

image description

حبس بلطجي روع أهالي الإسكندرية بكلب وسيف (صورة)

image description

مباراة الزمالك وسموحة

image description

مصرع شابين فى حادث مرورى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

الأكثر قراءة

السيسي: نجدد العهد على صون كرامة هذا الوطن

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

العاصفة «دلتا» تتحول لإعصار في الكاريبي

باريس: الوضح الصحي «خطير للغاية»

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب «جامو وكشمير»

«روائح النفس الكريهة» تطارد مصابى كورونا بعد تعافيهم

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

«بطولات أكتوبر لا تنتهي» في احتفال مكتبة القاهرة بمعركة العبور

أنشطة «ثقافة البحر الأحمر» للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

«زوربا حياته ومغامراته» بضيافة سلسلة قراءة فى كتاب مترجم

«الخط العربى والعمارة الإسلامية».. محور العدد 50 من «حروف عربية»