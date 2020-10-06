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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل البرلمان الألماني

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:16 ص
وولفجانج شوبل
وولفجانج شوبل
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أعلن رئيس البرلمان الألماني وولفجانج شوبل، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تطبيق ارتداء الكمامات إجباريا داخل البرلمان بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأفاد بيان على الموقع الإلكتروني للبرلمان أن شوبل اتخذ القرار بسبب التطور المستمر لوضع الوباء الذي يجب أن يؤخذ بشكل شديد الجدية، مضيفًا أنه يمكن لمن يجلس في القاعات العامة أو غرف الاجتماعات خلع الكمامة إذا كان على بعد 5ر1 متر على الأقل من الأشخاص الآخرين، وكذلك المتحدثين في الميكروفون في القاعة العامة، وذلك حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية.

يشار إلى أن البرلمان الألماني يقع في حي "ميته" في العاصمة برلين.. وتم تصنيف المنطقة يوم الاثنين كمنطقة خطر من قبل وكالة الأمراض المعدية في البلاد بعدما تجاوزت نسبة الإصابة أكثر من خمسين حالة لكل مائة ألف نسمة.

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