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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس متهمين 45 يوما في «نشر أخبار كاذبة»

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:15 ص
حبس
حبس
حسام محفوظ
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قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهمين 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1480 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

كانت النيابة العامة قد وجهت لحسن القباني ومحمد عطية عدة تهم منها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بغرضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ويواجه باقي المتهمين بالقضية اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.

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