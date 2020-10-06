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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تداعيات كورونا.. سفير ألمانيا بالقاهرة يشيد بإجراءات مصر لحماية مصالحها الاقتصادية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:13 ص
الدكتور سيريل نون
الدكتور سيريل نون
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أشاد سفير ألمانيا بالقاهرة الدكتور سيريل نون، بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لحماية مصالحها الاقتصادية من التداعيات السلبية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تبذل جهدا كبيرا لتطوير القطاعات التي يمكن تطويرها في وقت الجائحة.

وقال الدكتور سيريل نون- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء - إن المدير التنفيذي لشركة (سمينز) وهي من كبار المستثمرين الألمان سيزور مصر قريبا؛ لبحث مشروعات التعاون في البلاد، ومن المقرر أن يقوم بزيارات ميدانية لعدة مناطق من بينها العين السخنة.

وأشار إلى عدم قيام المسئولين المصريين والألمان بزيارات متبادلة في الأشهر الأخيرة بسبب وباء كورونا، معربًا عن ثقته في أن هذا الوضع سيتغير فور توافر إمكانية الإعداد لزيارات، مؤكدًا أن رجال الأعمال والسياسيين والسائحين الألمان سيكونون من الأوائل الذين يأتون لزيارة لمصر.

وأوضح السفير الألماني أن بلاده منحت وسام صليب الاستحقاق الأكبر(طبقة من أوسمة جمهورية ألمانيا الاتحادية) للسفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، الذي كان يشغل منصب سفير مصر في برلين مدة أربع سنوات؛ لأنه كان يعمل على المحاور الرئيسية لتعزيز العلاقات بين مصر وألمانيا، وهي المجالات السياسية وقضايا الهجرة ودعم الأعمال والتعاون الاقتصادي والسياحة وكذلك العلاقات بين الشعوب، وهذه المجالات تشكل الأساس للعلاقات بين البلدين، مؤكدًا أنه يعمل على نفس المحاور بشكل يومي بصفته سفير ألمانيا بالقاهرة.

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