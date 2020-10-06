الكرملين: ندرس تصريحات الرئيس السوري بخصوص أردوغان وتركيا

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الكرملين يدرس بعناية تصريحات الرئيس السوري، بشار الأسد حول نقل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لمقاتلين من سوريا إلى قره باج.وتأتي تصريحات الناطق الرسمي باسم الكرملين، تعليقًا على تأكيد الرئيس السوري في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، على نقل الرئيس التركي لمقاتلين من سوريا إلى منطقة قره باغ للمشاركة في الأعمال القتالية هناك.واتهم الرئيس السوري في المقابلة، الرئيس التركي، بدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في كاراباخ.وقال الأسد إن "الدول الغنية" شريكة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في دعم الإرهاب، وإن تركيا أداة لتنفيذ سياسة هذه الدول.