صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. و7 أسهم تتجاوز النسب المحددة

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء على صعود جماعي، مدعومة بعمليات شراء موسعة على أغلبية أسهم السوق المتداول على خلفية صعود الأسواق الأمريكية والآسيوية بنهاية التعاملات.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11050 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2080 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 12884 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4240 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1976 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2878 نقطة.وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الحديد والصلب المصرية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق- يونيباك، العقارية للبنوك الوطنية، الألومنيوم العربية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.