رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. و7 أسهم تتجاوز النسب المحددة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:23 ص
البورصة
البورصة
اكرم عمران
طباعة
استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الثلاثاء على صعود جماعي، مدعومة بعمليات شراء موسعة على أغلبية أسهم السوق المتداول على خلفية صعود الأسواق الأمريكية والآسيوية بنهاية التعاملات.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 11050 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2080 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 12884 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 4240 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1976 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2878 نقطة.

وفي سياق متصل، قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم الحديد والصلب المصرية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق- يونيباك، العقارية للبنوك الوطنية، الألومنيوم العربية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

السيسي: حرب أكتوبر بعثت في المصريين روحًا جديدة تتسم بالإصرار والتحدي

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

الصور

image description

حبس بلطجي روع أهالي الإسكندرية بكلب وسيف (صورة)

image description

مباراة الزمالك وسموحة

image description

مصرع شابين فى حادث مرورى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

الأكثر قراءة

السيسي: نجدد العهد على صون كرامة هذا الوطن

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

العاصفة «دلتا» تتحول لإعصار في الكاريبي

باريس: الوضح الصحي «خطير للغاية»

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب «جامو وكشمير»

«روائح النفس الكريهة» تطارد مصابى كورونا بعد تعافيهم

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

«بطولات أكتوبر لا تنتهي» في احتفال مكتبة القاهرة بمعركة العبور

أنشطة «ثقافة البحر الأحمر» للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

«زوربا حياته ومغامراته» بضيافة سلسلة قراءة فى كتاب مترجم

«الخط العربى والعمارة الإسلامية».. محور العدد 50 من «حروف عربية»