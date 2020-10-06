قبول 221 مرشحا لمجلس النواب بالإسكندرية

أعلنت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، الكشوف النهائية لمرشحي الفردي بالمحافظة، بعد انتهاء مرحلة الطعون، حيث تم قبول 221 مرشحًا بنظام الفردي بجميع دوائر الإسكندرية يتنافسون على 16 مقعدًا، بالإضافة إلى قائمتين هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة نداء مصر.وكان تم استبعاد 27 مرشحا من الذين تقدموا بأوراقهم إلى محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية بسبب عدم اكتمال الأوراق وعدم اللياقة الطبية، أو عدم تطابق الشروط.وتضم الإسكندرية من 6 دوائر المنتزه والرمل، وسيدي جابر، ومحرم بك، والعطارين والدخيلة.ويبلغ عدد المرشحين بدائرة المنتزه 73 مرشحًا، يليها الدخيلة 43 مرشحًا لكل دائرة، ثم 39 مرشحا لدائرة الرمل و28 مرشحا لمحرك بك، و11 مرشحًا لدائرة العطارين، و27 مرشحًا بسيدي جابر.ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية خلال المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر.