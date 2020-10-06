«هيل»: مباحثات مصرية لدعم سبل التهدئة في ليبيا

أعلن السفير الأمريكي في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن إجراء مباحثات في القاهرة مع مدير المخابرات المصرية حول دعم منتدى الحوار السياسي الليبي وسائل التهدئة.وفي سياق متصل، شدد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، ديفيد هيل، في الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا، على دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، داعيًا جميع أعضاء عملية برلين إلى الوفاء بالتزاماتهم، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.وشارك هيل في الاجتماع إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، بالإضافة إلى أعضاء آخرين في عملية برلين، وجيران ليبيا.