رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«بطولات أكتوبر لا تنتهي» في احتفال مكتبة القاهرة بمعركة العبور

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى
جمال عاشور
طباعة
أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "بطولات أكتوبر لا تنتهى"، بالتعاون مع مؤسسة رجال من ذهب، بمركز الهناجر للفنون.

تحدث فيها اللواء محمد محمود عمر، رئيس مؤسسة رجال من ذهب، واللواء أركان حرب حسين مسعود، وزير الطيران المدني الأسبق، اللواء علي هيكل، قائد المجموعة 129 صاعقة بحرب أكتوبر، اللواء أحمد أسامة إبراهيم قائد المجموعة 139 صاعقة بحرب أكتوبر، بحضور ياسر عثمان مدير عام المكتبة، وعدد من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب النصر.

وألقت الشاعرة والكاتبة مريم توفيق، والشاعر الرائد خالد فضل، والشاعر يحيى الأنصارى، أحدث قصائدهم الشعرية التى تصور انتصارات أكتوبر المجيدة وعبور أبطال القوات المسلحة لقناة السويس، وتحطيم خط بارليف وتحرير أرض سيناء.

وعقب الندوة كرم ٢٨ بطلًا من أبطال أكتوبر الذين أثروا ندوات المكتبة بالحضور والتحدث عن بطولات وتضحيات نصر أكتوبر، إلى جانب تكريم ٨ من الشعراء والأدباء والإعلاميين الذين شاركوا فى إلقاء الضوء على ندوات مكتبة القاهرة الكبرى التى تقيمها المكتبة، بالتعاون مع مؤسسة رجال من ذهب، لتعريف الأجيال الجديدة بنصر أكتوبر العظيم، فى السبت الثانى من كل شهر.
مكتبة القاهرة الكبرى
«بطولات أكتوبر لا تنتهي» في احتفال مكتبة القاهرة بمعركة العبور
مكتبة القاهرة الكبرى
«بطولات أكتوبر لا تنتهي» في احتفال مكتبة القاهرة بمعركة العبور

موضوعات متعلقة

الداخلية تحذر من دعوات التجمع أمام نادى الزمالك بعد قرار الأوليمبية

الاستعلام عن تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية بموقع التضامن الاجتماعي وكيفية تسجيل شكوى

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

إخلاء سبيل بسمة مصطفى بعد استجوابها من النيابة العامة

الصور

image description

حبس بلطجي روع أهالي الإسكندرية بكلب وسيف (صورة)

image description

مباراة الزمالك وسموحة

image description

مصرع شابين فى حادث مرورى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

الأكثر قراءة

السيسي: نجدد العهد على صون كرامة هذا الوطن

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

العاصفة «دلتا» تتحول لإعصار في الكاريبي

باريس: الوضح الصحي «خطير للغاية»

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب «جامو وكشمير»

«روائح النفس الكريهة» تطارد مصابى كورونا بعد تعافيهم

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

«بطولات أكتوبر لا تنتهي» في احتفال مكتبة القاهرة بمعركة العبور

أنشطة «ثقافة البحر الأحمر» للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

«زوربا حياته ومغامراته» بضيافة سلسلة قراءة فى كتاب مترجم

«الخط العربى والعمارة الإسلامية».. محور العدد 50 من «حروف عربية»