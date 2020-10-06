«بطولات أكتوبر لا تنتهي» في احتفال مكتبة القاهرة بمعركة العبور

أقامت مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان "بطولات أكتوبر لا تنتهى"، بالتعاون مع مؤسسة رجال من ذهب، بمركز الهناجر للفنون.تحدث فيها اللواء محمد محمود عمر، رئيس مؤسسة رجال من ذهب، واللواء أركان حرب حسين مسعود، وزير الطيران المدني الأسبق، اللواء علي هيكل، قائد المجموعة 129 صاعقة بحرب أكتوبر، اللواء أحمد أسامة إبراهيم قائد المجموعة 139 صاعقة بحرب أكتوبر، بحضور ياسر عثمان مدير عام المكتبة، وعدد من أبطال القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب النصر.وألقت الشاعرة والكاتبة مريم توفيق، والشاعر الرائد خالد فضل، والشاعر يحيى الأنصارى، أحدث قصائدهم الشعرية التى تصور انتصارات أكتوبر المجيدة وعبور أبطال القوات المسلحة لقناة السويس، وتحطيم خط بارليف وتحرير أرض سيناء.وعقب الندوة كرم ٢٨ بطلًا من أبطال أكتوبر الذين أثروا ندوات المكتبة بالحضور والتحدث عن بطولات وتضحيات نصر أكتوبر، إلى جانب تكريم ٨ من الشعراء والأدباء والإعلاميين الذين شاركوا فى إلقاء الضوء على ندوات مكتبة القاهرة الكبرى التى تقيمها المكتبة، بالتعاون مع مؤسسة رجال من ذهب، لتعريف الأجيال الجديدة بنصر أكتوبر العظيم، فى السبت الثانى من كل شهر.