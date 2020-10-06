إخماد حريق نشب في عقار بالمنصورية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في عقار بمنطقة المنصورية.تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بعقار بمنطقة المنصورية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، ومنع امتداده للعقارات المجاورة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.