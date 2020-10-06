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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج زيوت السيارات المغشوشة في المنوفية

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:57 ص
زيوت السيارات
زيوت السيارات
ولاء القاضى
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شن فرع جهاز حماية المستهلك بالمنوفية، حملة مكبرة برئاسة إبراهيم عصام الدين مدير المتابعة والتقييم والمشرف العام على الفرع، أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة زراعية بمدينة تلا طريق قرية زاوية بمم لإنتاج وتعبئة زيوت محركات السيارات المستعملة بعد تجميعها من الأسواق، وإعادة طرحها في عبوات تستخدم علامات تجارية توحي بأنه تم تصنيعه في دولة الإمارات العربية على خلاف الحقيقة وبيعه لجمهور المستهلكين بالغش والتدليس، وتم تحرير محضر رقم 2605 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة تلا وإحالة الموضوع للنيابة العامة لإعمال شؤونها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتكمن جهاز حماية المستهلك من ضبط 130 كرتونة تحتوى كل واحدة منها على 5 جراكن بلاستيك غير مدون عليها أى بيانات مملوءة بالزيت سعة الجركن 5 لتر زيت بإجمالي 650 جركن، و5 براميل صاج سعة الواحد 200 لتر بإجمالي 1000 لتر جميعها معبئة بالزيت وغير مدون عليها أى بيانات، كما تم ضبط 2 فنطاس سعة الواحد 1 طن مملوئين بالزيت وغير مدون عليهم أي بيانات بالإضافة إلى فنطاس سعة 1 طن يحتوى على 700 لتر من الزيوت غير مدون عليها أى بيانات، هذا وتم ضبط 2 ماكينة تقليب زيت أحدهم سعة 8 طن مملوءة بمقدار 4 أطنان زيت مجهول المصدر والأخرى سعة 1 طن.

كما تم ضبط 62 جركن زيت سعة الجركن 20 لتر مجهولة المصدر، وماكينة تعبئة جراكن زيت، كما تم التحفظ على 144 جركن فارغ، و56 جركن بلاستيك فارغ سعة 20 لتر، و450 جركن فارغ سعة 1.5 لتر، و360 جركن فارغ سعة لتر يستخدم جميعها في تعبئة الزيوت المغشوشة، فيما تم ضبط 48 ربطة كرتون من الورق المقوى تحتوي كل ربطه على 25 كرتونة فارغة بإجمالي 1200 كرتونة تستخدم في تعبئة المنتجات، و6 فنطاس فارغ سعة كل واحد 1 طن، و450 ملصق بأسماء وعلامات تجارية تحت مسمى X-PRESS333، DION ومدون عليها عبارة صنع فى الإمارات العربية المتحدة، وبلغ إجمالى عدد المضبوطات 8.6 طن زيوت مغشوشة ومستعملة.

وأكد محافظ المنوفية استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق وتوجيه رسالة قوية للتجار ومقدمي الخدمات للالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية الخاصة بتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية، فضلًا عن الامتناع عن أي ممارسات سلبية تضر بصحة وسلامة المستهلك، مؤكدًا تطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب.
زيوت السيارات
زيوت السيارات
زيوت السيارات
زيوت السيارات

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