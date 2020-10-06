أحمد الفيشاوي يعود للكوميديا في «أبو نسب»

يعود النجم الشاب أحمد الفيشاوي لأدوار الكوميديا في السينما مجددًا بعد أفلام الإثارة والتراجيديا في فيلم جديد باسم مبدئي "أبو نسب" مع عدد من نجوم الكوميديا على رأسهم الفنان حمدي المرغني.ويبدأ الفيشاوي خلال يناير القادم، تصوير الفيلم الجديد وفقًا للخطة المبدئية التي وضعتها الشركة المنتجة نظرًا لارتباط أبطال العمل بأعمال حالية، ومنهم أحمد الفيشاوي الذي قارب على الانتهاء من تصوير فيلم "قمر 14" وحمدي المرغني منشغل حاليًا بعروضه المسرحية مع النجم الكبير أشرف عبدالباقي.الفيلم تدور أحداثه في علاقة كوميدية تشبه علاقة القط والفأر بين صديقين بينهما علاقة نسب وتتركز معظم الجمل الحوارية بينهما ويدخل أحد الأطراف الطرف الآخر في مشكلات متتالية ويسعى للتخلص منها.ولم يسجل الفيشاوي- حتى الآن- أغنيته الجديدة "نمر ب" الذي يقدمها في شكل ساخر في إطار التحدي مع النجم محمد رمضان صاحب لقب نمبر وان.