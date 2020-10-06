مصرع حداد صعقًا بالكهرباء فى سوهاج

لقي حداد مصرعه إثر صعقة كهربائية بحي الكوثر بمحافظة سوهاج.وبدأت أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من من مأمور قسم شرطة الكوثر، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول حداد جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائي.وبالانتقال والفحص تبين مصرع "السيد. م. ح. خ"، 30 عامًا، حداد، ويُقيم فى بندر أخميم، إثر صعقة كهربائية أثناء تركيبه بابا حديديا بإحدى المقابر.وبسؤال شقيق والدته "أحمد. هـ. م"، 39 عامًا، مهندس كمبيوتر، ويُقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء تركيب ابن شقيقته لباب حديدي على إحدى المقابر لامست يده إحدى الأسلاك العارية، ما أدى إلى صعقه ووفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.