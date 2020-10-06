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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تصل إلى 55 ألفًا و932 حالة في سويسرا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
كورونا في سويسرا
كورونا في سويسرا
وكالات
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وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 55 ألفًا و932 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت مدينة زيورخ، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في سويسرا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه الفيروس، وصل إلى 2078 حالة، وتعافى من المرض 45 ألفًا و800 من المصابين حتى الآن.

وأعلنت سويسرا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 32 أسبوعًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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