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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

العناني يناقش رؤية دعم المرشدين السياحيين

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 11:11 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
فاتن غلاب
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ناقش الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وسمير محمد عبدالوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، الرؤية الخاصة بدعم المرشدين السياحيين، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التواصل مع المرشدين السياحيين وكل العاملين في القطاع السياحي، وحضر اللقاء الدكتور مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بالوزارة.

وخلال اللقاء عرض رئيس اللجنة رؤية اللجنة لدعم المرشدين السياحيين، بما يسهم في الحفاظ على مقدرات النقابة والعمل على مساندة المرشدين السياحيين لأداء عملهم في يسر.

ووجه العناني، رئيس اللجنة بالتنسيق الكامل مع قطاع الشركات والمرشدين السياحيين في كل الخطوات التي من شأنها المساهمة في دعم المرشدين السياحيين لحسن أداء عملهم حفاظًا عليهم باعتبارهم سفراء الدولة في الداخل والخارج.

جدير بالذكر أن لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين كانت قد تسلمت مقر النقابة بكل محتوياته ومستنداته لمباشرة أعمالها وتصريف شئونها، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر في أواخر شهر سبتمبر الماضي ببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين باعتباره كأن لم يكن، وصدور قرار وزارة السياحة والآثار بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة، لمدة ستة أشهر أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد أى التاريخين أقرب.

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