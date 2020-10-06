كردستان تحذر من ازدياد أعداد الإصابات والوفيات بكورونا

وجهت المديرية العامة لصحة السليمانية بإقليم كردستان اليوم الثلاثاء، تحذيرًا خطيرًا بعد ازدياد أعداد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وقالت المديرية- في بيان لها، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية: "إن تسجيل 40 حالة وفاة خلال 5 أيام يعد مؤشرًا خطيرًا على انتشار الفيروس".ودعت مديرية الصحة "جميع المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد".