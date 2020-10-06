إصابات كورونا تصل لـ813 ألفًا في إسبانيا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 813 ألفًا و412 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الإصابة بمرض "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا وصل إلى 32 ألفًا و225 وتعافى من المرض 150 ألفًا و376 شخصًا حتى صباح الثلاثاء.وأعلنت إسبانيا عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 35 أسبوعًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.