السيسي: نجدد العهد على صون كرامة هذا الوطن

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كلمته بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، إن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات، ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة.وأضاف: "نحن فى مصر نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدمًا فى طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام".وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على طريق تحقيق الأمن وترسيخ الاستقرار لهو إنجاز يشهد به العالم لنا.وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيدة، أن الحفاظ على أمن وطن كبير بحجم مصر، في منطقة صعبة وعالم مضطرب، لهو بلا شك أمر يستوجب منا التوقف أمامه باعتباره شاهدًا على تفرد وصلابة هذا الشعب وقدرة قواته المسلحة ومؤسسات دولته، لتنتقل مصر إلى نهج التنمية الشاملة المستدامة، باعتباره الطريق نحو المستقبل اللائق لشعب مصر.