كنيسة العائلة المقدسة تحتفل بالقديس فرنسيس بالأقصر

احتفلت كنيسة العائلة المقدسة للآباء الفرنسيسكان بمحافظة الأقصر بعيد انتقال القديس فرنسيس الأسيزي، وشارك في صلاة الذبيحة الإلهية الأب الفاضل ميلاد رزق والأب الفاضل يوسف ميخائيل والأب الفاضل شنودة نصيف، بحضور عدد كبير من الأخوات الراهبات وأبناء الكنيسة.ومن جهته أقيمت رتبة انتقال القديس فرنسيس في مراسم مهيبة وخشوع، حيث حمل المصلون الشموع المضاءة، وخلال الاحتفالية جَدد أعضاء الفرع الثالث العلماني للرهبنة الفرنسيسكانية الوعد، بما فيهم الشباب.