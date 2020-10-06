طبيب أسنان في دعوى رؤية: «بتقول على أهلي شحاتين»

تقدم طبيب أسنان بدعوى رؤية، ضد طليقته أمام محكمة الأسرة بسبب تنقلها من محل إقامة لآخر وإخفاء طفليه عنه.وقال «ماهر.ع»، الزوج فى دعواه التي حملت رقم ٧٣٢٢ لسنة ٢٠٢٠، ضد طليقته «أسماء. م»: «كانت غلطتى الوحيدة هي الزواج من امرأة كل هدفها كيفية جمع المال ولا تعرف عن الإنسانية شئ، فمنذ زواجنا وأنا انتقدها بسبب تصرفاتها الغريبة والمتعلقة جميعا بالمال، فمع أول شهر زواج بدأت تتشاجر وتعترض على مساعدتى لشقيقتى الصغيرة بمبلغ رمزى لا يذكر كل شهر، برغم أننى اتحصل على مبالغ مالية كبيرة شهريا من عيادتى الخاصة والمستشفى التى اعمل فيها، لكنى اكتشفت أن حب المال لديها يفوق اى اعتبارات».وتابع: «أنجبت بعد زواجنا بسنة واحدة طفلي التوأم، بدأ تسلطها ولسانها يتطاول علي، وبدأت مشاكلي الحقيقة معاها عندما اكتشفت بأنها مشوهة صورة أهلى أمام كل عائلتها ووصفتهم بأنهم شحاتين، وأنا من أنفق عليهم، تحدثت معها بكل هدوء وأخبرتها بأن والدى توفى من سنوات وأمى وأشقائى الصغار مسؤولين منى وبرغم أنه لم يحصلوا منى على أي أموال من قبل لأنهم ليسوا محتاجين إلا أننى أخبرتها بأننى سأعطيهم نصف راتبي شهريا لأن هذا حقهم».وتابع الطبيب: «بعد مشاكل استمرت لشهور تفاجأت بانصلاح أحوالها لفترة ثم فاجأتني بأنها أحضرت لى عن طريق عمها، عقد عمل فى إحدى المستشفيات بالسعودية بضعف راتبى بمصر رفضت وأخبرتها بأنى ضد السفر ولا أرغب فى تضييع حياتى بالغربة، وعندما أصررت على رفضى تركت المنزل وطلبت الطلاق وساومتنى بين السفر أو الطلاق ».وقال: «بعد محاولات كثيرة باءت بالفشل لم أجد أمامى سوى الطلاق وحدث الطلاق وديا وأعطيتها كل حقوقها وتتحصل على نفقة شهرية حتى الآن برغم أنني لم أر أبنائى مطلقًا منذ سنة ونصف، حاولت أن أراهم بكل الطرق الودية لكنها رفضت وتتنقل بهم كل فترة بمكان».