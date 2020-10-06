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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4348 إصابة جديدة و90 وفاة بكورونا في أوكرانيا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:59 ص
جريدة الدستور
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سجلت أوكرانيا 4348 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المصابين إلى 234 ألفًا و584 حالة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا- وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت 90 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 4520 شخصًا.

ووفقًا للبيانات، فقد تعافى 2149 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية إلى 103 آلاف و401.

وشهدت منطقة خاركيف أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، إذ سجلت 446 تليها العاصمة كييف بـ286 ثم منطقة سومي بـ282 ومنطقة دونيتسك بـ226 ومنطقة دنيبروبتروفسك سجلت 206 إصابات.

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