«عدى النهار».. حكاية أغنية مهدت للنصر بعد انكسار الهزيمة

كانت نكسة الخامس من يونيو 1967، بداية جديدة للشعب المصري والقيادة المصرية من المكاشفة والاستعداد للحرب التي ستعيد الأرض والكرامة، حتى على مستوى الفن والأغاني الوطنية التي غيرت وجهتها.وكان العندليب عبدالحليم حافظ في الفترة الضبابية التي تزامنت مع 5 يونيو، يقدم أعمالا تحث على النصر والتقدم واستعادة الأرض، مثل "ابنك يقولك يابطل" وغيرها من الأغاني الوطنية، وبعد الإعلان عن الهزيمة بدأ في التفكير في تقديم عمل جديد يدعو للاستعداد ونسيان الماضي، والعمل من أجل الاستعداد والأخذ بالثأر.وفي تصريحات إعلامية لنهال كمال زوجة الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، قالت إن عبد الحليم حافظ أخبر الأبنودي بأنه يريد تقديم أغنية تعترف بالهزيمة والاستعداد للقادم، فقدم الأبنودي له مطلع الأغنية، والتي كانت جاهزة وبدأ تطوير الأغنية لتطلعها للنصر المرتقب.وقدم الأبنودي أغنية "عدى النهار" مبتدءًا بعبارة "عدى النهار" حتى وصل إلى عبارة "أبو النجوم الدابلنين" لكنه توقف إلهامه بعد ذلك، فاقترح عليه عبد الحليم عبارة "أبو الغناوي المجروحين"، فاستأنف الأبنودي بعد ذلك التأليف، وتوجه عبد الحليم إلى بليغ حمدي لتلحين هذه الأغنية، ولم يكن قد لحن له أغنية وطنية قبل ذلك، وقد لحنها بشكل يختلف عن أغانيه العاطفية التي كان يلجأ فيها غالبًا إلى الطريقة الشعبية في التلحين، وفق زوجة الشاعر الكبير.وقدم عبد الحليم حافظ الأغنية في استوديو، وغناها في قاعة "ألبرت هول" في لندن مع أغنية المسيح، وبعض أغانيه العاطفية المشهورة، ولقيت رد فعل حسن من الجمهور آنذاك، لكن تأثير الأغنية المهم كان في المدى البعيد، إذ تلجأ بعض البرامج لإذاعتها كلما أرادت أن توضح حجم مأساة تلك الحرب.وفي تصريحات صحفية سابقة للشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، قال إنه بعد تسجيل الأغنية ظل الراحل عبد الحيلم حافظ ظل يحلم لمدة ثلاث ليال متتالية، أنه يلبس جلبابا أبيض وأنه محمول على أكتاف الشباب في التحرير ويغني أغنية عدى النهار وكان لم يحلم منذ فترة طويلة ومن حينها تفائل حليم بالأغنية.