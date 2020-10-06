رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«عدى النهار».. حكاية أغنية مهدت للنصر بعد انكسار الهزيمة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:29 ص
عبد الحليم
عبد الحليم
محمد قدري
طباعة
كانت نكسة الخامس من يونيو 1967، بداية جديدة للشعب المصري والقيادة المصرية من المكاشفة والاستعداد للحرب التي ستعيد الأرض والكرامة، حتى على مستوى الفن والأغاني الوطنية التي غيرت وجهتها.

وكان العندليب عبدالحليم حافظ في الفترة الضبابية التي تزامنت مع 5 يونيو، يقدم أعمالا تحث على النصر والتقدم واستعادة الأرض، مثل "ابنك يقولك يابطل" وغيرها من الأغاني الوطنية، وبعد الإعلان عن الهزيمة بدأ في التفكير في تقديم عمل جديد يدعو للاستعداد ونسيان الماضي، والعمل من أجل الاستعداد والأخذ بالثأر.

وفي تصريحات إعلامية لنهال كمال زوجة الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، قالت إن عبد الحليم حافظ أخبر الأبنودي بأنه يريد تقديم أغنية تعترف بالهزيمة والاستعداد للقادم، فقدم الأبنودي له مطلع الأغنية، والتي كانت جاهزة وبدأ تطوير الأغنية لتطلعها للنصر المرتقب.

وقدم الأبنودي أغنية "عدى النهار" مبتدءًا بعبارة "عدى النهار" حتى وصل إلى عبارة "أبو النجوم الدابلنين" لكنه توقف إلهامه بعد ذلك، فاقترح عليه عبد الحليم عبارة "أبو الغناوي المجروحين"، فاستأنف الأبنودي بعد ذلك التأليف، وتوجه عبد الحليم إلى بليغ حمدي لتلحين هذه الأغنية، ولم يكن قد لحن له أغنية وطنية قبل ذلك، وقد لحنها بشكل يختلف عن أغانيه العاطفية التي كان يلجأ فيها غالبًا إلى الطريقة الشعبية في التلحين، وفق زوجة الشاعر الكبير.

وقدم عبد الحليم حافظ الأغنية في استوديو، وغناها في قاعة "ألبرت هول" في لندن مع أغنية المسيح، وبعض أغانيه العاطفية المشهورة، ولقيت رد فعل حسن من الجمهور آنذاك، لكن تأثير الأغنية المهم كان في المدى البعيد، إذ تلجأ بعض البرامج لإذاعتها كلما أرادت أن توضح حجم مأساة تلك الحرب.

وفي تصريحات صحفية سابقة للشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي، قال إنه بعد تسجيل الأغنية ظل الراحل عبد الحيلم حافظ ظل يحلم لمدة ثلاث ليال متتالية، أنه يلبس جلبابا أبيض وأنه محمول على أكتاف الشباب في التحرير ويغني أغنية عدى النهار وكان لم يحلم منذ فترة طويلة ومن حينها تفائل حليم بالأغنية.

موضوعات متعلقة

بتوجيه السيسى.. إعفاء 2.2 مليون طالب من المصروفات الدراسية

موعد نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2020 وكيفية الاستعلام

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

نتيجة امتحانات القبول في مدارس المتفوقين 2020 STEAM

الصور

image description

مباراة الزمالك وسموحة

image description

مصرع شابين فى حادث مرورى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

الأكثر قراءة

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب «جامو وكشمير»

العاصفة «دلتا» تتحول لإعصار في الكاريبي

«روائح النفس الكريهة» تطارد مصابى كورونا بعد تعافيهم

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

«زوربا حياته ومغامراته» بضيافة سلسلة قراءة فى كتاب مترجم

«الخط العربى والعمارة الإسلامية».. محور العدد 50 من «حروف عربية»

حفل إطلاق رواية «إنجيل مها» بأتيليه القاهرة.. الليلة

مؤسسة شمس للنشر تصدر كتاب «خطاب السعادة»