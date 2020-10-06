33 مرشحا للنواب يتنافسون على 3 مقاعد فردية في البحر الأحمر

أعلنت محكمة البحر الأحمر الابتدائية برئاسة المستشار أسامة عنبر، الأسماء النهائية لمرشحى انتخابات مجلس النواب 2020، والذين سيخوضون الانتخابات على 3 مقاعد فردية في 3 دوائر على مستوى المحافظة، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والاوراق الخاصة بهم، بإجمالي 33 مرشحا.وتضم الدائرة الأولى بمحافظة البحر الأحمر مدينتي الغردقة ورأس غارب ومقرها أول الغردقة، ترشح على مقعدها الفردى 17 مرشحا هم: محمد محمد عبدالمقصود، مرشح حزب مستقبل وطن، وحجاج عبدربه إبراهيم، وعاطف عبدالحميد توفيق، حافظ محمد لطفي، أمجد جمال فرحات، أميمة نوبي منطلب، سيد محمد بشير، حماده محمد عبدالله غلاب، محمد خليل جاد إسماعيل، هانى سعد عمر أحمد، تيتو إبراهيم طه، مرشح حزب حماة الوطن، أبو الحجاج محمود إسماعيل، أحمد عبدالشافى طلبة، على حسين على موسى، أحمد إبراهيم الضوي، عبدالحميد محمد على، أيمن أحمد محمد.وتضم الدائرة الثانية والتى مدن «سفاجا والقصير ومرسى علم» ومقرها مدينة سفاجا، ويبلغ عددهم 12 مرشحا وهم عبدالناصر عطية حسين، مرشح حزب مستقبل وطن، محمد أبو الوفا حسن، مصطفى سطوحي جلال، محمد يوسف سالم، كرم أبو النجا حمدي، عبدالعظيم محمد عبادي، مرشح حزب المحافظين، حسنى أحمد على، مرشح حزب المؤتمر، على محمد على، محمد سعد جابر عبدالرسول رمضان عبدالرسول، جمال صالح حفنى، مرشح حزب حماة الوطن، حسن شحاته عبادى، والدائرة الثالثة التي تضم مدينتى حلايب وشلاتين ومقرها قسم الشلاتين.وأعلنت اللجنة عن 4 أسماء نهائية لخوض الانتخابات على مقعدها الفردى وهم على نور على حسين، مرشح حزب الشعب الجمهوري، ياسر شعبان يوسف، مصطفى كتشيب حامد الحسن، مرشح حزب المحافظين، أحمد محمد صلاح الدين.