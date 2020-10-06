معهدان أزهريان يحصلان على اعتماد جودة التعليم في أسوان

حصل معهدي "الرمادي" قبلى الابتدائي، وفتيات الرمادي الإعدادي، في أسوان، على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.وقدم الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، أطيب التهاني القلبية لفريق عمل الجودة بالمنطقة بقيادة شعبان محمد، مدير إدارة الجودة، كما هنأ شيوخ المعاهد الحاصلة على الاعتماد متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مطالبًا إياهم بضرورة العمل بجد واجتهاد للمحافظة على هذا الإنجاز.يذكر أن المنطقة في العام الدراسي الماضي قد تقدمت بـ5 معاهد للحصول على الاعتماد، حصل عليها 4، هي معاهد فتيات نصرالنوبة والمالكي الإعدادي بنين، بالإضافة إلى هذين المعهدين، بينما لم يحصل معهد فتيات البحيرة الإعدادي على الاعتماد بسبب تأجيل زيارته من قبل الهيئة لظروف جائحة كورونا التي مرت بها البلاد، وستتم زيارته العام الدراسي الجديد.