افتتاح ورشة عمل نخيل البلح بالمنيا اليوم

يفتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية اليوم، فرع المعمل المركزي للنخيل بمحافظة المنيا.ويقام على هامش الافتتاح، ورشة عمل عن نخيل البلح، بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ووكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا.وقال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي للنخيل، إن الورشة ستناقش عدة محاور وهي أشجار النخيل والآفات التي تصيب النخيل، بالإضافة إلى تصنيع التمور.