رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرا خارجية اليابان وأمريكا يتعهدان بمواصلة تعزيز التحالف

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:33 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
تعهد وزير خارجية اليابان، توشيميتسو موتيجي، ونظيره الأمريكي، مايك بومبيو، بمواصلة تعزيز التحالف الثنائي بين البلدين، مؤكدين قوة هذا التحالف بقيادة رئيس الوزراء الياباني الجديد، يوشيهيدي سوجا.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، عن موتيجي قوله، خلال اجتماع الوزيرين في طوكيو: "أتطلع إلى أن تأخذ اليابان والولايات المتحدة زمام المبادرة في فرض وتحقيق منطقة حرة ومفتوحة في المحيط الهندي- الهادى، لتكون أساسا لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين"، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون في مجال الأمن الإلكتروني أيضًا.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن الوزيرين اتفقا على تعزيز تطوير لقاحات لفيروس كورونا، مع ضرورة الوصول العادل إليها، كما تبادلا وجهات النظر بشأن المطالبات الإقليمية المتزايدة للصين في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، فضلا عن التنسيق بينهما في مواجهة برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، وكذلك حل قضية اختطافها مواطنين يابانيين في السبعينيات والثمانينيات.

وفي ظل مبادرة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو أبي، روجت اليابان لرؤية منطقة (حرة ومفتوحة في المحيط الهندي- الهادى)، بما في ذلك التمسك بسيادة القانون وحرية الملاحة والتحليق والتسوية السلمية للنزاعات- بالتنسيق مع جهات أخرى.

وجاء الاجتماع قبل محادثات مرتقبة بين سوجا وبومبيو، ووزيري خارجية أستراليا والهند، كما ستُجرى محادثات وزارية خارجية بين الديمقراطيات الأربعة في منطقة المحيطين الهندي والهادى، والمعروفة مجتمعة باسم الرباعية.

وفي سلسلة من الاجتماعات، من المتوقع أن تؤكد اليابان وشركاؤها على التعاون الوثيق في تحقيق منطقة المحيطين الهندي والهادى الحرة والمفتوحة، وهو ما يمثل مواجهة مستترة لنفوذ الصين المتزايد في المنطقة.

وكان من المقرر في البداية أن يسافر بومبيو، إلى كوريا الجنوبية ومنغوليا أيضًا، لكن الرحلات إلى البلدين الآخرين أُلغيت بعد دخول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المستشفى جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاءت نتيجة اختبار بومبيو، سلبية للفيروس قبل مغادرته الولايات المتحدة، وأعفت اليابان بومبيو ووزراء الخارجية الآخرين من إجراءات الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، بشرط عدم مغادرة أماكن إقامتهم إلا لأغراض العمل.

موضوعات متعلقة

تجديد حبس زوج ابنة خيرت الشاطر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

تغريم موجه بـ«تعليم المنيا» 5 آلاف جنيه لتحرشه بمُعلمة

موعد استعلام فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2020

الصور

image description

مباراة الزمالك وسموحة

image description

مصرع شابين فى حادث مرورى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

الأكثر قراءة

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

الداخلية تحذر من دعوات التجمع أمام نادى الزمالك بعد قرار الأوليمبية

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب «جامو وكشمير»

العاصفة «دلتا» تتحول لإعصار في الكاريبي

«روائح النفس الكريهة» تطارد مصابى كورونا بعد تعافيهم

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

«زوربا حياته ومغامراته» بضيافة سلسلة قراءة فى كتاب مترجم

«الخط العربى والعمارة الإسلامية».. محور العدد 50 من «حروف عربية»

حفل إطلاق رواية «إنجيل مها» بأتيليه القاهرة.. الليلة

مؤسسة شمس للنشر تصدر كتاب «خطاب السعادة»