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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

39 ألفا و557 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:15 ص
جريدة الدستور
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أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين و457 ألفا و403 حالات، وذلك عقب تسجيل 39 ألفا و557 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الجامعة- حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 210 آلاف و192 حالة، وذلك عقب تسجيل 460 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين، لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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