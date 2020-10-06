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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

5647 إصابة بكورونا فى إسرائيل خلال 24 ساعة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:16 ص
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت 5 آلاف و647 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم الإبلاغ عن 875 حالة خطيرة، ما يرفع حصيلة الحالات النشطة إلى 63 ألفًا و305 حالات.

وذكرت الوزارة- في بيانها الذي أوردته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن حصيلة الوفيات بلغت 1757 حالة بعد تسجيل 38 حالة خلال الساعات السابقة، بالإضافة لوضع 220 حالة على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي سياق متصل، أفادت وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأنها سجلت 1164 حالة إصابة نشطة بفيروس كورونا، أمس الإثنين، من بينهم جنود وموظفون مدنيون في الجيش، بالإضافة إلى ذلك هناك 10 آلاف و867 جنديا إسرائيليًا في الحجر الصحي.

يشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ272 ألف حالة، في حين تعافى ما يزيد على الـ204 آلاف حالة.

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