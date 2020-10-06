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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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النساء أكثر قدرة على تطبيق إرشادات الوقاية من كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:47 ص
جريدة الدستور
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أكدت دراسة طبية أنه من المرجح أن تلتزم النساء بإرشادات الأطباء وخبراء الصحة فيما يتعلق بالحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد – 19)، مقارنة بالرجال.

ووفقًا للدراسة التي أجريت في جامعة "ييل" الأمريكية، في نيويورك، فإنه من بين الإرشادات التي اتبعتها النساء أكثر من الرجال، الحفاظ على مسافة اجتماعية تصل إلى حوالى المترين، وارتداء القناع الطبي في الأماكن العامة، وذلك حسب النتائج المتوصل إليها في الدراسة، ونشرت في عدد أكتوبر من مجلة "العلوم السياسية والسلوكية".

وقال الدكتور إيرماك أولكايسوى أوكتين: "تُظهر الأبحاث السابقة قبل الوباء أن النساء كن يزرن الأطباء بشكل متكرر في حياتهن اليومية ويتبعن توصياتهن أكثر من الرجال".

وأضافت "أوكتين": " إنهن يولين المزيد من الاهتمام للاحتياجات المتعلقة بالصحة للآخرين.. لذا، فليس من المستغرب أن تترجم هذه الاتجاهات إلى جهود أكبر نيابة عن النساء لمنع انتشار الوباء".

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