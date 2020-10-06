75 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بلغ 75 إصابة بالأمس، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 24 ألفا و239 حالة.ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المقر المركزي، اليوم الثلاثاء، أن من بين الـ75 إصابة جديدة، كانت هناك 66 إصابة محلية و9 إصابات وافدة من الخارج، مشيرا إلى أنه بالنسبة للإصابات الوافدة من الخارج، فبلغ عددها 9 إصابات، من بينها 5 إصابات تم تأكيدها أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ، و4 إصابات أخرى أثناء العزل الذاتي في المنازل ومرافق الحجر الصحي.وفي سياق متصل، استقرت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا عند 422 حالة، ووصلت نسبة الوفيات إلى 1.74%، بينما تراجعت عدد الحالات الصحية الحرجة والخطرة حالتين، ليصل إلى 105 حالات.