رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كورونا يبقى في الهواء لساعات وينتقل لمسافة أبعد من مترين

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:40 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
أ ش أ
طباعة
عدلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، من توصياتها المتعلقة بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد عن طريق الهواء، قائلة إنه "يمكن أن ينتقل من الشخص المصاب به لمسافة أبعد من ستة أقدام (1.8 متر)، وهو ما كانت دراسات طبية قد أشارت إليه مؤخرا".

وقالت المراكز- حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية- "إن التحديث يؤكد أن الرذاذ الناتج عن تنفس الشخص المريض يمكن أن يبقى في الهواء لدقائق وساعات، وبمقدوره إصابة الأشخاص الذين يبعدون أكثر من 6 أقدام عن الشخص المصاب، أو بعد أن يغادر ذلك الشخص المكان".

وأشارت إلى أن التواجد في الأماكن المغلقة التي لا توجد بها تهوية كافية يمكن أن يساعد في انتقال فيروس كورونا، مضيفة: "أن العلماء يعتقدون أن كمية الرذاذ والجزيئات المعدية الأصغر التي ينتجها الأشخاص المصابون بالمرض، أصبحت مركزة بدرجة كافية لانتقال الفيروس لأشخاص آخرين، في نفس المكان ونفس الوقت".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريهانا تهين الدين الإسلامي في عرض أزيائها الأخير (صور وفيديو)

مدبولي يبحث مع نظيره السوداني مصلحة «شعبي وادي النيل»

إخلاء سبيل بسمة مصطفى بعد استجوابها من النيابة العامة

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

الصور

image description

مباراة الزمالك وسموحة

image description

مصرع شابين فى حادث مرورى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

الأكثر قراءة

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

الداخلية تحذر من دعوات التجمع أمام نادى الزمالك بعد قرار الأوليمبية

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب «جامو وكشمير»

العاصفة «دلتا» تتحول لإعصار في الكاريبي

«روائح النفس الكريهة» تطارد مصابى كورونا بعد تعافيهم

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

«زوربا حياته ومغامراته» بضيافة سلسلة قراءة فى كتاب مترجم

«الخط العربى والعمارة الإسلامية».. محور العدد 50 من «حروف عربية»

حفل إطلاق رواية «إنجيل مها» بأتيليه القاهرة.. الليلة

مؤسسة شمس للنشر تصدر كتاب «خطاب السعادة»