كورونا يبقى في الهواء لساعات وينتقل لمسافة أبعد من مترين

عدلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، من توصياتها المتعلقة بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد عن طريق الهواء، قائلة إنه "يمكن أن ينتقل من الشخص المصاب به لمسافة أبعد من ستة أقدام (1.8 متر)، وهو ما كانت دراسات طبية قد أشارت إليه مؤخرا".وقالت المراكز- حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية- "إن التحديث يؤكد أن الرذاذ الناتج عن تنفس الشخص المريض يمكن أن يبقى في الهواء لدقائق وساعات، وبمقدوره إصابة الأشخاص الذين يبعدون أكثر من 6 أقدام عن الشخص المصاب، أو بعد أن يغادر ذلك الشخص المكان".وأشارت إلى أن التواجد في الأماكن المغلقة التي لا توجد بها تهوية كافية يمكن أن يساعد في انتقال فيروس كورونا، مضيفة: "أن العلماء يعتقدون أن كمية الرذاذ والجزيئات المعدية الأصغر التي ينتجها الأشخاص المصابون بالمرض، أصبحت مركزة بدرجة كافية لانتقال الفيروس لأشخاص آخرين، في نفس المكان ونفس الوقت".