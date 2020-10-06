متظاهرون يقتحمون مبنى البرلمان فى قرغيزستان

اقتحم المتظاهرون في قرغيزستان مبنى البيت الأبيض (البرلمان)، واتهم مسئولون بالبرلمان أحزابًا في المعارضة بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة.ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية اليوم، فإن أنصار الأحزاب السياسية التي لم تنجح في الانتخابات البرلمانية داهموا مبنى البرلمان بشاحنات قبل أن يقوموا بالاستيلاء عليه.من جانبه، دعا الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف قادة الأحزاب السياسية إلى تهدئة مؤيديهم، كما أمر قوات الأمن بعدم إطلاق النار.وكانت اشتباكات - قد وقعت في وقت سابق - بين الأمن القرغيزي ومحتجين بالعاصمة بيشكيك، بسبب تزوير الانتخابات، أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص.