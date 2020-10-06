تفاصيل خطة «مصر للسياحة» لإعادتها لمكانتها التاريخية

قالت أماني الترجمان، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة ستعمل على تطوير أسطول النقل السياحي للشركة والعمل على زيادة عدد السيارات الموجودة به، ضمن خطة لزيادة الإيرادات السنوية والعمل على تنمية الأصول المملوكة للشركة.وأضافت الترجمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك مقومات نجاح كثيرة موجودة في شركة مصر للسياحة تدعم خطة عودتها لمكانتها التاريخية، حيث تمتلك منتجعًا سياحيًا وهي "قرية مجاويش"، بخلاف فندقين في بورسعيد والإسكندرية.وأوضحت، أن الشركة لديها مطاعم عائمة سيتم العمل على تطويرها، بخلاف الأنشطة المختلفة الموجودة كحجز الطيران، مؤكدة أن الشركة ستقدم خدمة جيدة للغاية بالتعاون مع القطاع الخاص.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة هشام توفيق، على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.