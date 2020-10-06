ترامب يحث الأمريكيين على عدم الخوف من كورونا

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين على عدم الخوف من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم طرح اللقاحات في وقت قريب.وقال ترامب، الذي وصل البيت الأبيض، قادما من مستشفى والتر ريد، القريب من العاصمة (واشنطن)، حيث كان يعالج من مرض "كوفيد- 19" الناتج عن الفيروس، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية: "تعلمت الكثير عنه، لا تتركوه يتحكم في حياتكم، لا تخافوا منه، كونوا حذرين، أنتم تستطيعون هزيمته"، داعيا الأمريكيين إلى العودة للعمل.وتابع "لدينا أفضل المعدات الطبية، أفضل الأدوية التي تم تطويرها حديثا، وستحظى بموافقة قريبا"، مؤكدا أنه كان بإمكانه مغادرة المستشفى، قبل يومين.وغادر الرئيس الأمريكي، المركز الطبي الذي يقع في ولاية ميريلاند، بعد الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، بعد تلقيه الرعاية الصحية لنحو ثلاثة أيام عقب إصابته بالمرض.وأعلن الفريق الطبي، في مؤتمر صحفي، أمس، عن أن حالة ترامب الصحية "جيدة"، وأكد الرئيس الأمريكي نيته مواصلة حملته الانتخابية.