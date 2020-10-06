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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية: إصابات كورونا أكبر 20 مرة من الأعداد المعلنة

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:25 ص
جريدة الدستور
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أعلن مدير قسم الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايكل راين، اليوم الثلاثاء، أن "أفضل تقديرات" المنظمة تشير إلى أن 1 من بين كل 10 أشخاص في جميع أنحاء العالم، ربما أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، أي أكثر من 20 ضعف عدد الحالات المؤكدة، محذرا من صعوبة الفترة القادمة.

ورجح راين، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، أن نحو 10% من سكان العالم أصيبوا بالفيروس، أي نحو 780 مليون شخص، في حين أن الأرقام المعلنة رسميا تشير إلى أن عدد الحالات هو حوالي 35.3 مليون.

وقال مدير قسم الطوارئ- الذي كان يتحدث خلال جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي للمنظمة حول التعامل مع الوباء- إن أعداد الحالات "تختلف من المناطق الحضرية إلى المناطق الريفية، وبين المجموعات المختلفة"، ولكن هذا يعني في النهاية أن "الغالبية العظمى من سكان العالم لا يزالون في خطر"، مؤكدا أن الوباء مستمر في التطور، لكن في الوقت نفسه تم إنقاذ العديد من الأرواح، ويمكن حماية المزيد من الناس.

وتابع أن هناك قفزة في الحالات بمنطقة جنوب شرق آسيا، وزيادة في أوروبا وشرق البحر المتوسط، في حين أن هناك استقرارا في إفريقيا وغرب المحيط الهادئ بشكل عام، ولكن رغم ذلك يتجه العالم "نحو فترة صعبة"، وقال راين إن "المرض مستمر في الانتشار، ويتزايد في أجزاء كثيرة من العالم".

من جانبه، طالب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس- في كلمته- بتسريع إصلاح المؤسسة الدولية للتعامل مع التحديات الصحية.

ودافع، المدير العام، عن الإصلاح الذي طبقه، في السنوات الثلاث الماضية، لكنه دعا إلى إصلاح "أسرع" لكي يكون أكثر فعالية، وقال: "لسنا على الطريق الخاطئ.. لكن علينا تسريع الوتيرة.. الجائحة إشارة إنذار لنا جميعا".

جدير بالذكر أن الاجتماع، الذي يستمر يومين، هو الخامس من نوعه، ويضم ممثلين لـ34 بلدا تم انتخابهم لفترة ثلاث سنوات، ومهمته وضع وتطبيق قرارات أعضاء المنظمة.

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