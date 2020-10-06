بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس احتفالية توزيع المناهج الدينية

ترأس صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، فعاليات توزيع مناهج التربية الدينية للإيبارشية البطريركية.شارك في الاحتفالية صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، والأب الدكتور يونان شحاتة مسئول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى أعضاء لجنة إعداد المناهج بالإيبارشية، وأمناء الخدمة من مختلف كنائس الإيبارشية البطريركية.بدأ غبطته اللقاء بالصلاة الافتتاحية، أعقبها كلمة من الأب يونان شكر فيها غبطة أبينا البطريرك ونيافة الأنبا باخوم على حضورهما اليوم، كما استعرض الأب يونان برنامج سير الاجتماع.وعقب ذلك، ألقى الأستاذ محسن مجدي عضو لجنة الإعداد نبذة مختصرة، والتي تحدث فيها عن آليات إعداد وإخراج المناهج، كما تم شكر الكنائس والأعضاء الذين شاركوا في إعداد هذه المناهج، كما تم عرض بعض الأمثلة لبعض دروس المناهج.وألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة شكر فيها غبطة البطريرك على حضوره، كما عبر نيافته عن امتنانه لغبطته على اهتمامه بنشاط التربية الدينية، تَخلّـل الكلمة أيضًا توجيهُ الشكر للأب يونان شحاتة وأعضاء لجنة الإعداد على المجهودات المبذولة في إعداد وإخراج المناهج، موضحًا أهمية التكوين الروحي، من أجل الحفاظ على الهوية القبطية الكاثوليكية، مؤكِّدًا على أهمية إيجاد علاقة بين كلمة الله وواقع الحياة اليومية للمخدوم، كما شجع نيافة الأنبا باخوم الأب يونان على أهمية إعداد التكوين الروحي لأمناء الخدمة بالكنائس.وعقب نهاية الكلمة، تم تكريم كافة المشاركين على مجهوداتهم في إعداد وإخراج المناهج، كما تم تكريم الأب يونان على كل ما قام به من أجل إنجاز هذه المناهج بشكل مُبهِر.تخللَت اليوم أيضًا كلمةٌ من الأستاذ فايز شُكر مسؤول اللجنة الرياضية بمهرجان الإيبارشية البطريركية، تكلم فيها عن الأفكار التي كان من المفترض أن تتم، إلا أن ظروف وباء فيروس كورونا حالت دون ذلك، كما عرض الأفكار التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وعقب الكلمة، تم تكريم كافة القائمين على المهرجان الايبارشي "بيت الرب من الحجر للبشر"، وعلى رأسهم الأب يونان مسؤول المهرجان ورؤساء اللجان.تَضمّن اليوم أيضًا استلام أمناء الخدمة ومندوبي الأنشطة من مختلف كنائس الإيبارشية، هدايا المهرجان، من أجل توزيعها على كافة المخدومين المشاركين في فعاليات المهرجان.وفي النهاية ألقى غبطة البطريرك كلمة قدم فيها الشكر لنيافة الأنبا باخوم والأب يونان والأعضاء على مجهوداتهم، كما حث غبطتُه الحضور على إعلاء شأن الكنيسة، مضيفًا أن نجاح أي عمل يكمن في شخص المسيح على الرغم من الصعوبات التي تواجهنا، وختم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للآباء الكهنة وكافة الحضور على كافة المجهودات المبذولة، داعيًا الجميع على التقدم إلى الأمام.وعقب ذلك تم توزيع كتيب السنة الرعوية للايبارشية البطريركية: "كلمة الله" تخلق - تحرر - تُرسِل، واختتم اليوم بتلاوة ترنيمة "شكرًا لله الذي يقودنا"، أعقبها البركة الرسولية من غبطة أبينا البطريرك.وعقب نهاية الاجتماع، استلم أمناء الخدمة ومندوبو الأنشطة من مختلف كنائس الإيبارشية البطريركية كتبَ المنهج الايبارشي.وجدير بالذكر أن هذه المناهج مخصصة للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف السادس الابتدائي.