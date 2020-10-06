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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأرجنتين تسجل أعلى معدل إيجابى لاختبارات كورونا فى العالم

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:56 ص
كورونا في الأرجنتين
كورونا في الأرجنتين
وكالات
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قال موقع (أور وورلد إن داتا) التابع لجامعة أكسفورد، إن الأرجنتين سجلت أعلى معدل نتائج إيجابية لاختبارات كوفيد- 19 في العالم، إذ أثبتت الفحوص إصابة نحو ستة من كل عشرة، مما يمثل انعكاسا لانخفاض مستويات الفحص والتطبيق الفضفاض لقواعد العزل العام.

وبلغ اجمالي حالات الإصابة في الأرجنتين حتى يوم الثلاثاء، 809728، حيث كان معدل الإصابة في الأيام السبعة الماضية يتراوح حول 12500 إصابة يوميا، وتجاوز عدد الوفيات 21 ألفا.

ويقول المسئولون الطبيون إن انخفاض مستويات الفحص والقيود المتراخية دفعت المعدل الإيجابي إلى مستوى عال، إذ قفز من حوالي 40 بالمئة في أغسطس إلى قرابة 60 بالمئة في الأيام السبعة الماضية؛ طبقا لحسابات "رويترز" استنادا إلى بيانات وزارة الصحة.

وتحتل الأرجنتين المركز الثامن عالميا في تسجيل الإصابات بكوفيد- 19، وهي حاليًا في المراكز الخمسة الأولى لمعدل الإصابات والوفيات لسبعة أيام على التوالي، وأمريكا اللاتينية هي المنطقة الأكثر تضررا في العالم فيما يتعلق بالإصابات بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد- 19 الذي يسببه.

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