المكسيك تسجل زيادة يومية قياسية فى إصابات كورونا ووفياتها

سجلت المكسيك، اليوم الثلاثاء، زيادة حادة في العدد اليومي للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، متجاوزة الرقم القياسي السابق.وأعلنت وزارة الصحة عن قفزة بلغت 2789 حالة وفاة و28115 حالة إصابة، وهو ما يفوق بكثير الرقم القياسي اليومي السابق البالغ 1092 حالة وفاة و9556 إصابة، وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن 789780 ومجمل الوفيات 81877.وقالت وزارة الصحة إن القفزة القياسية تشمل حالات إصابة ووفيات إضافية تعود إلى يونيو.ومن المحتمل أن يكون إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك أعلى بكثير من الأرقام المسجلة بسبب الاختبارات المحدودة.