عاصفة استوائية تتحول لإعصار بالمكسيك

تحولت العاصفة الاستوائية دلتا إلى إعصار في الكاريبي، وستبلغ قوة شديدة عند مرورها بشبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، اليوم الثلاثاء، قبل الوصول إلى جنوب الولايات المتحدة هذا الأسبوع، كما أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية.وقال المركز الوطني للأعاصير من مقره في ميامي، إن "دلتا" ترافقها رياح يمكن أن تصل سرعتها إلى 130 كلم في الساعة، وقد تكون أقوى في جنوب غرب جامايكا، وتتجه نحو سواحل الولايات المتحدة في خليج المكسيك بسرعة 11 كلم في الساعة.واعتبر المركز: «نتوقع تسارعًا إضافيًا، الثلاثاء، ونتوقع أن تتحول "دلتا" إلى إعصار شديد القوة حين يقترب من شبه جزيرة يوكاتان»، وذلك في نشرته عند الساعة 12،00 ت غ الثلاثاء.والأعاصير الشديدة القوة هي تلك التي تنتمي إلى الفئات من 3 إلى 5 على مقياس من خمس فئات، مع رياح تصل سرعتها إلى أكثر من 178 كلم في الساعة.وقال المركز إن النقطة الشمالية في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية معنية أكثر بهذا الإنذار، ما يعني أن المنطقة ستشهد ظروفًا مناخية صعبة في الـ36 ساعة المقبلة.وحسب مسار الإعصار المرتقب فإن عين الإعصار يفترض أن تقترب من شمال شرق يوكاتان، الثلاثاء ليلًا، وأن تدخل خليج المكسيك في وقت مبكر الأربعاء.