رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: عقار الإيدز غير ناجح فى علاج كورونا

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:58 ص
تجربة عشوائي
تجربة عشوائي
وكالات
طباعة
أفادت دراسة نشرت، اليوم الثلاثاء، بأن تركيبة من دوائين مضادين للفيروسات تستخدم لعلاج فيروس «إتش.آي.في» المسبب لمرض الإيدز أثبتت عدم جدواها في علاج المصابين بمرض «كوفيد- 19» الذين تم نقلهم إلى المستشفى، لتؤكد بذلك نتائج تجربة عشوائية واسعة النطاق أجريت على العقار.

وقال علماء بريطانيون يشاركون في تجربة التقييم العشوائي لعلاج «كوفيد- 19» المعروفة باسم «ريكفري» بجامعة أوكسفورد في يونيو، إن النتائج المؤقتة استبعدت بشكل مُقنع أي فائدة ذات مغزى للدواء المكوّن من «لوبينافير» و«ريتونافير» في خفض الوفيات بين المرضى الذين يتم نقلهم للمستشفى.

وذكر العلماء في النتائج التي توصلوا إليها ونشرت في دورية «لانست» الطبية أن 23% ممن تناولوا الأدوية توفوا خلال 28 يومًا من بدء العلاج، مقارنة بنسبة 22% ممن تلقوا الرعاية المعتادة، علمًا بأن التجربة اشتملت على 1616 مريضًا تناولوا «لوبينافير»، و«ريتونافير»، و3242 تلقوا الرعاية المعتادة فقط.

كذلك لم يخفض العلاج طول فترة إقامة المريض في المستشفى أو فرص وضعه على جهاز تنفس صناعي، حسبما نقلت «رويترز».

وتعليقًا على الدراسة، قال مارتن لاندراي، الأستاذ بقسم نافيلد لصحة السكان بجامعة أوكسفورد، والذي شارك في قيادة تجربة «ريكفري»: «توضح نتائج هذه التجربة أنه علاج غير فعال للمرضى الذين يدخلون المستشفيات مصابين بكوفيد- 19».

وعقار «كاليترا»، الذي تنتجه شركة «أبفي» هو خليط من عقاري «لوبينافير» و«ريتونافير» اللذين يستخدمان معًا لعلاج فيروس«إتش.آي.في».

وكانت الشركة قد زادت من إنتاجها للعقار، بينما كانت تحدد ما إذا كان مفيدًا في علاج «كوفيد- 19»، وأوقفت منظمة الصحة العالمية في يوليو تجربتها على تركيبة «لوبينافير» و«ريتونافير» بعدما فشلت في خفض الوفيات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريهانا تهين الدين الإسلامي في عرض أزيائها الأخير (صور وفيديو)

مدبولي يبحث مع نظيره السوداني مصلحة «شعبي وادي النيل»

ننفرد بنشرمسودة اللائحة الموحدة لشركات قطاع الأعمال

تجديد حبس زوج ابنة خيرت الشاطر

الصور

image description

مباراة الزمالك وسموحة

image description

مصرع شابين فى حادث مرورى بدمياط

image description

محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية

image description

دمياطي يحصل على جائزة الدولة للعلوم

image description

«ثقافة أسيوط» يواصل الاحتفاء بذكرى أكتوبر 73

الأكثر قراءة

وزيرة التضامن: 3 فرص للمستفيدين من الدعم النقدى.. واستبعادهم حال رفضها

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

الداخلية تحذر من دعوات التجمع أمام نادى الزمالك بعد قرار الأوليمبية

الأمن يفحص واقعة إطلاق نار على سيدات بمنطقة شعبية

إنفوجراف

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

نجم الساعة

أمير كرارة: «عمر الناجى» ملىء بـ«الإثارة والأكشن».. و«نسل الأغراب» قصة مبهرة

منوعات

«روائح النفس الكريهة» تطارد مصابى كورونا بعد تعافيهم

بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

نتائج كارثية لعقار استخدم لمرضى كوفيد- 19 بالمستشفيات

دراسة: عقار الإيدز غير ناجح فى علاج كورونا

أيام زمان

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

«لولاى لما قدم أحد جابر أبوحسين».. اعترافات الأبنودى عن السيرة الهلالية

برلنتي عبد الحميد نجمة الإغراء وصاحبة مواقف كوميدية مع «ابن الجيران وصديقتها»

مها صبري.. «زوجة رجل مهم» اعتزلت الفن وماتت بسبب الزئبق الأحمر

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
القس. رفعت فكرى
لا تقلل من شأن نفسك ولا تستصغر عملك!!
ماجد حبته
مجدُنا فى وثائقهم
د. منى حلمى
«العشيق» الذى لا يُغتفر للمرأة الذهاب إلى مخدعه
المزيد

الثقافة

«زوربا حياته ومغامراته» بضيافة سلسلة قراءة فى كتاب مترجم

«الخط العربى والعمارة الإسلامية».. محور العدد 50 من «حروف عربية»

حفل إطلاق رواية «إنجيل مها» بأتيليه القاهرة.. الليلة

مؤسسة شمس للنشر تصدر كتاب «خطاب السعادة»