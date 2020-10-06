حظك اليوم.. برج الدلو اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: المثلث الفلكي الهوائي بين القمر من الجوزاء والشمس من الميزان يضعك أمام خيار مهم، ويبث فيك الحماسة والاندفاع، وكن حذرًا في تعاملك مع أشخاص قد لا يكونون أهلًا للثقة.عاطفيًا: لا تقلّل من قيمة الشريك، فذلك يدلّ على قلّة احترامك له وتقديرك لإمكانياته الكبيرة ولقدرته الخلاقة على الابتكار.صحيًا: تصاب بنوع من الانهيار العصبي ناتج عن كثرة الإرهاق الذي تعرضت له أخيرًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها، لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.