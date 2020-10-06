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محمد العسيري
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجدى اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 07:40 ص
برج الجدي
برج الجدي
هويدا سعيد
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الجدي قالت:

مهنيًا: تزهو مواهبك وتشرق، ويكتشف لديك أحد الأشخاص المعنيين ميزة أو قدرة لم يكن أحد حتى أنت على علم بها.

عاطفيًا: قد تشهد انفراجات عاطفية مفاجئة تدفعك إلى التعلق بالشريك أكثر فأكثر، وتوطيد العلاقة بينكما.

صحيًا: لا تبخل على صحتك بكل ما يعود عليها بالنفع، لا سيما ممارسة الرياضة المفيدة لها جدًا.

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