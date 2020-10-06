حظك اليوم.. برج الثور اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: تواجه الكثير من المعترضين على أفكارك الإصلاحية، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الأمور قريبًا.عاطفيًا: ابتعد عن فرض قراراتك بالقوة، وللشريك دور في اتخاذها، لا سيما إذا كانت تتعلق بعلاقتكما.صحيًا: تبدو خائر القوى عاجزًا عن القيام بواجبك الرياضي، الأمر يستحق مراجعة الطبيب.